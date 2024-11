Nogometaši Aluminija so v 14. krogu 2. slovenske lige z 2:0 premagali velenjski Rudar in se vsaj začasno prebili na drugo mesto, kjer imajo dve točki zaostanka za Gorico in dve prednosti pred kranjskim Triglavom, ki bo v nedeljo igral v gosteh z Dravinjo. Aluminiju je zmago prinesel Bamba Susso z dvema goloma.



