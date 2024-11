DL: Grad Raka - Od krute Barbare do sester usmiljenk Lokalno.si Grad Raka, v pisnih virih prvič omenjen leta 1161, velja za enega najstarejših srednjeveških gradov na Slovenskem. Potem ko je prestal turške vpade in kmečki punt, v katerem je celo pogorel, je leta 2014 prešel v zasebne roke. Novi lastnik ga je lepo obnovil in opremil. Čeprav oprema v mogočnih sobanah ni z gradu, pa mu vendarle daje pridih zgodovinske mogočnosti. preberite več » ...