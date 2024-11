Uspešna generalka ACH Volleyja za Ligo prvakov RTV Slovenija Odbojkarji ACH Volleyja so v 8. krogu državnega prvenstva zanesljivo dobili obračun s Calcitom Volleyjem, zadnja leta največjim tekmecem, ki pa letos ni na ravni prejšnjih sezon. Ljubljančani so zmagali v Kamniku s 3:0 in ostajajo brez izgubljenega niza.