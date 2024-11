Kolumna Miše Terček: Slovenci nakupujemo prek spleta Slovenske novice Zadnja raziskava statističnega urada je razkrila, da je v prvem letošnjem četrtletju prek spleta nakupovalo 54 odstotkov oseb v Sloveniji, starih med 16 in 74 let (internet jih uporablja 91 odstotkov).

