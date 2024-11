Preobrat Konjenikov v zadnji četrtini za 11-0 v novi sezoni RTV Slovenija Pred zadnjo četrtino je Brooklyn vodil 82:70, a Cavaliersi so na krilih Mobleyja in Mitchlla (skupaj 45 točk) uprizorili juriš s 35:18 za zmago s 105:100. Cleveland je tako dobil tudi enajsto tekmo nove sezone in ostaja edina neporažena ekipa lige NBA!