Martinovo, praznik, ki ga obeležujemo 11. novembra, je čas, ko se po slovenskih vinorodnih deželah zaključi letina grozdja in se mošt simbolično spremeni v vino. Na ta dan je običajno pripraviti bogato praznično kosilo, ki odraža dediščino in tradicijo naših prednikov. Osrednja jed na Martinovem kosilu je pečena raca, ki jo spremljajo mlinci in rdeče zelje. Poleg tega pa so pogosti tudi druge pri ...