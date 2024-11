80 let od smrti Franca Rozmana - Staneta Dolenjski list Franc Rozman - Stane je umrl na Lokvah 7. novembra 1944 zaradi hude rane, ki jo je dobil med preizkušanjem minometa oz. novega orožja, ki so ga partizanom poslali britanski zavezniki. Najprej je bil začasno pokopan na pokopališču v Črnomlju, po vojni pa so njegove ostanke prenesli v grobnico narodnih herojev v Ljubljani. preberite več » ...

