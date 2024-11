V Amsterdamu so v četrtek zvečer po nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva v Amsterdamu izbruhnili spopadi, v katerih je bilo poškodovanih več izraelskih navijačev. Policija je aretirala 62 ljudi, mestne oblasti pa so za tri dni prepovedale proteste in policiji začasno dale več pooblastil.