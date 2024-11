Izraelska vojska napadla libanonsko vas Almat in ubila 20 ljudi, tudi tri otroke RTV Slovenija Izraelska vojska je po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje napadla vas Almat severno od Bejruta in pri tem ubila 20 ljudi, med njimi tri otroke, šest ljudi je ranjenih. V izraelskih napadih na jugu Libanona pa so bili ubiti še trije ljudje.

Sorodno













Omenjeni Izrael

Libanon

Palestina Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Tanja Žagar

Boštjan Cesar

Anže Kopitar