Starotrški župnik Anton Pavlakovič je prava legenda, poznajo ga daleč naokrog. Poleg svoje duhovniške službe v Poljanski dolini skrbi tudi za obnovo kapelic in cerkva, leta 2006 pa je ustanovil skupnost TAV za pomoč odvisnikom, ki je v prostorih župnišča delovala 13 let. Je izučen mizar in je bil nekoč lastnik večje delavnice v rojstni Preloki pri Vinici. Temu poklicu se je – bolj za konjiček – p ...