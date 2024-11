Polajnar, Kolman, Mujkić in Prešeren sprejeti v Hišo slavnih RTV Slovenija Rokometašica Tatjana Polajnar, telovadec Lojze Kolman ter veslača Sadik Mujkić in Bojan Prešeren so novi člani Hrama slovenskih športnih junakov, kamor jih je sprejelo Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS).

