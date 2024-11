Poljče: »Ob 34. obletnici odločitve za samostojno Slovenijo: Slovenija pripada domoljubom. To je garancija za njen obstoj.« Demokracija Piše: Vančo K. Tegov V Natovem centru odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah je včeraj zvečer potekala svečana obeležitev združenja VSO ob 34. obletnici zgodovinskega zasedanja poslanskega kluba DEMOS. Prav na ta datum, 9. novembra 1990, je prišlo do poenotenja poslancev, kar je omogočilo razpis plebiscita o samostojnosti Slovenije. Hvala Bogu in tudi dr. Jožetu Pučniku, ki mu je tisti dan »ušl ...

