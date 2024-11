Netanjahu govoril s Trumpom, tokrat o iranski grožnji in “velikih priložnostih” N1 Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da je v zadnjih dneh trikrat govoril z novoizvoljenim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, pogovori pa so bili namenjeni nadaljnji krepitvi močnega zavezništva med Izraelom in ZDA.

