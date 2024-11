Reims s tremi goli prekinil niz treh porazov RTV Slovenija Nogometaši Reimsa so v 11. krogu francoskega prvenstva v gosteh premagali Le Havre s 3:0. Varovanci Luke Elsnerja so z najvišjo zmago v sezoni na najlepši način prekinili niz treh porazov in se povzpeli na šesto mesto.

