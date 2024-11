Janez Bogataj: »Akterji novih martinovanj so se začeli kostumirati v škofe, menihe in župnike« Slovenske novice Martinovo pomeni simboličen zaključek vinogradnikovega truda v vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin.

Sorodno























Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Cesar

Uroš Zorman

Jan Oblak

Milan Kučan

Tanja Žagar