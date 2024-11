Karin Matoh je nasmejana in srečna ženska, zadovoljna je, da ima ob sebi ljubečo družino, moža Simona in dva ljubka sončka – sedemletno Zojo in dveletnega Jakoba. Hvaležna je za vsak dan življenja, ki ga želi izkoristiti v največji mogoči meri, delati to, kar jo izpopolnjuje in osrečuje, in se čim manj obremenjevati s postranskimi stvarmi. »Živi danes, ne veš, kaj bo jutri,« vsem svetuje simpatič ...