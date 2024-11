Slovenija po zmagi nad Madžarsko korak bližje EP Lokalec.si Košarkarice Slovenije so zabeležile zelo pomembno zmago v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025. V Ljubljani so premagale Madžarsko s 74:67 (19:18, 39:34, 52:48). Za Slovenke je to tretja zaporedna zmaga, ki jih pred zadnjima dvema tekmama kvalifikacij uvršča na prvo mesto v skupini B. Februarja 2025 jih čaka še gostovanje v Bolgariji in domača preizkušnja s Finsko. Evropsko prvenstvo junija 2...

