Podčetrtek zmagal petič zapored RTV Slovenija Košarkarji Term Olimia so serijo zmag v Ligi OTP banka podaljšali na pet. V 7. krogu so s 76:75 v gosteh premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur. Ekipa iz Podčetrtka tako ohranja korak na vrhu s favoritoma Krko in Heliosom.

Sorodno