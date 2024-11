Zahodno od Jeruzalema je danes izbruhnil požar, ki so ga po navedbah izraelske vojske povzročili ostanki sestreljene rakete, ki je priletela iz Jemna. Gasilci so kasneje sporočili, da požara niso povzročili ostanki raket, ampak je bil namerno podtaknjen. Uporniški Hutijevci so sicer potrdili, da so izvedli napad na Izrael.