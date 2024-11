FOTO in VIDEO: Martinovanje v Mariboru v polnem teku Lokalec.si Danes, v ponedeljek, 11. novembra, je Martinovo v Mariboru posebej živahno. Na Trgu Leona Štuklja bo dogajanje potekalo vse do 21. ure, z bogato gostinsko ponudbo in prazničnim vzdušjem, ki ga pripravljajo lokalni ponudniki. Poleg tega bo na Grajskem trgu in Trgu svobode od 9. do 23. ure obiskovalcem na voljo pester nabor martinovih dobrot. Za vse obiskovalce pa bo danes zagotovljen tudi brezplačen prevoz na rednih mestnih linijah – od 9. ure v smeri mestnega jedra in od 16. ure v obe smeri.

