V razpravah o romski skupnosti so stalnica opozorila o nujnosti izboljšanja izobrazbene slike. Dostopne ocene o vključenosti Romov v izobraževanje kažejo, da je razkorak med Romi in večinskim prebivalstvom zelo velik. Kljub temu se stanje v zadnjih letih počasi izboljšuje, znotraj romske skupnosti pa so velike razlike. Uradnih podatkov medtem ni.