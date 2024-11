Slovenija želi postati nizkoogljična družba, pri čemer ji je v oporo tudi projekt Life IP Care4Climate, ki sodi pod okrilje okoljskega ministrstva. Kot so pred dnevi pojasnili na novinarski konferenci, ministrstvo v okviru večletnega projekta skupaj s partnerji izvaja več deset različnih aktivnosti. Projekt se bo zaključil leta 2026, z dosedanjim potekom in slovensko vpetostjo pa so partnerji zelo zadovoljni.