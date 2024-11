Tajvan je ovrgel možnost, da bi bili posamezniki ali podjetja z otoka vpleteni v eksplozije pozivnikov Hezbolaha, ki so pred dvema mesecema terjale več deset življenj. Mediji so za izdelavo naprav sprva namreč obtožili tajvansko podjetje Gold Apollo in njegovega partnerja BAC Consulting. Preiskava, ki jo je uvedlo tajvansko tožilstvo, pa za to ni našla dokazov.