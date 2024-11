Minulo soboto so novogoriške policiste ob 21.12 obvestili o vozniku avtomobila, ki na hitri cesti H4 med Vipavo in Ajdovščino vozi v nasprotno smer. Prestregli so ga že po nekaj minutah in ustavili pred izvozom za Ajdovščino. 36-letniku za volanom so odredili preizkus alkoholiziranosti in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Izmerili so mu 0,56 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. ...