Ne zgodi se prav pogosto, da bi se znani ljudje selili iz našega glavnega mesta v druge konce Slovenije, na podeželje, prej obratno. Desa Muck, priznana in priljubljena vsestranska svobodna umetnica – pisateljica, dramatičarka, publicistka, igralka in scenaristka –, rojena Ljubljančanka, pa že dve desetletji živi v Mokronogu. In ima se fajn. preberite več » ...