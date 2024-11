Kljub dobremu raziskovalnemu ekosistemu v Sloveniji ostaja problem v prenosu inovacij v gospodarstvo. Čeprav se vlaganje v znanost in razvoj povečuje, ključne izzive še vedno predstavljajo dolgoročno sodelovanje med gospodarstvom in raziskovalno sfero ter pomanjkanje skupnih strateških projektov, so se strinjali govorci na današnji okrogli mizi.