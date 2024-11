Vse več žensk med hojo po eni izmed najbolj svetovno znanih romarskih poti Camino de Santiago naleti na moške, ki jih spolno nadlegujejo ali celo zlorabijo. Devet jih je v pogovoru za britanski Guardian izpostavilo, da so se srečale tako z neprimernimi opazkami in pripombami kot neželenimi dotiki in ekshibicionizmom. "Bilo je grozno. Počutila sem se popolnoma osamljeno," pripoveduje 25-letna romarica.