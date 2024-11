Prebivalci italijanskega mesta Ledro nasprotujejo poseku več kot 200 let stare jelke, ki naj bi letos postala božična jelka na Trgu svetega Petra v Vatikanu. Pripravili so tudi peticijo, eden od lokalnih odborov pa papeža Frančiška poziva, naj prekliče posek drevesa, in mu predlaga izdelavo umetniškega božičnega drevesa iz že padlih dreves.