Akim Pekunov in Maša Kastelic sta svetovna prvaka Sportal Slovenska športna plesalca Akim Pekunov in Maša Kastelic sta se na svetovnem prvenstvu v kraljevski disciplini, kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesih v Armeniji zavihtela na najvišjo stopničko. Postala sta svetovna prvaka in Slovenijo postavila na vrh športnega plesa, so sporočili iz Plesnega kluba Feniks.

