"Ubijali so korupcija, pohlep, netransparentnost in razvrednotenje stroke" RTV Slovenija V Beogradu so bili v ponedeljek zvečer protesti zaradi nesreče pred desetimi dnevi, ko se je v Novem Sadu podrl nadstrešek železniške postaje in pod sabo pokopal 14 ljudi, trije pa ostajajo v kritičnem stanju.

