Cleveland na pol poti do rekorda Golden Stata RTV Slovenija Košarkarji Clevelanda so v Ligi NBA s 119:113 slavili v Čikagu in postali osmo moštvo v zgodovini, ki je sezono odprlo z 12 zmagami zapored. Rekord je v rokah Golden Stata, ki je v sezoni 2015/16 dobilo prvih 24 dvobojev.

