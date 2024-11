Tanja Žagar spregovorila o smrti članice skupine Foxy Teens Lokalec.si Tanja Žagar je v oddaji Jutro na Planetu čustveno spregovorila o smrti Maje Mauko, članice skupine Foxy Teens. Novico o njeni smrti je prejela med sobotnim nastopom, vendar je morala kljub bolečini nadaljevati in se vrniti na oder. Dodala je, da se ne bi vrnila na oder, če bi vedela, da jo bo to vrnilo, a temu ni tako, življenje gre naprej. “Težko je dojeti,” je povedala s solzami v očeh in doda ...

