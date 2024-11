Meghan Fox in Machine Gun Kelly sporočila veselo novico N1 Zvezdniški par Megan Fox in Machine Gun Kelly pričakujeta otroka. Slavna igralka ima sicer tri otroke, Noaha, Bodhija in Journeyja, že iz prejšnje zveze z Brianom Austinom Greenom. Priljubljeni glasbenik pa iz prejšnje zveze z Emmo Cannon hči Casie.

