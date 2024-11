Kdo so prejemniki Murkove nagrade, priznanja in listine? Družina

V Slovenskem etnološkem društvu vsako leto podeljujejo Murkovo nagrado, priznanje in listine. Letošnjo Murkovo nagrado za življenjsko delo je prejela kustosinja v Gorenjskem muzeju Tatjana Dolžan Eržen.

