V tekmovalni program KinoKino zagrebškega filmskega festivala se je uvrstil otroški film Igrišča ne damo! režiserja Klemna Dvornika, ki je po izboru otroške žirije v sestavi Juraj Čarnohorski, Alma Šarić in Lota Szilvasy pometel s konkurenco in zmagal. Žirija je v obrazložitvi za najboljši otroški film zapisala: »Akcija, smeh, napetost in zabava so besede, s katerimi bi opisali film, ki bi si ga ...