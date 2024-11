PRENOS V ŽIVO: Rok Cvetko: Dosedanja pogajanja so bila navadna farsa 24ur.com Po pozivu Konfederacije sindikatov javnega sektorja k zamiku parafiranja kolektivnih pogodb, je vladna stran sindikate obvestila, da lahko kolektivne pogodbe in ostale predvidene akte po posameznih stebrih parafirajo do srede. Sindikati drugega stebra, med njimi tisti, ki zastopajo vojake, policiste, občinske redarje, delavce v pravosodju in državni upravi ter poklicne gasilce, ne nameravajo pris...

