Tadei po nastopu na odru Talentov z novo avtorsko pesmijo: Šov mi je dal zagon 24ur.com Tadej Šefer Janc, ki ustvarja pod umetniškim imenom Tadei, že od nekdaj živi za glasbo. Nedavno pa se je odločil za nov izziv v življenju in se podal na oder, ki ga do sedaj še ni spoznal. Preizkusil se je v šovu Slovenija ima talent, ki mu je dal nov zagon za ustvarjanje in tako je nastala njegova nova avtorska pesem z naslovom Na poti do cilja.

Sorodno











Omenjeni POP TV

Slovenija ima talent Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Han

Nataša Pirc Musar

Tadej Pogačar

Anže Logar