Slovenski osmošolci so pri računalniški in informacijski pismenosti nekoliko nad mednarodnim povprečjem, vendar slabši kot pred desetimi leti, je pokazala mednarodna študija računalniške in informacijske pismenosti (ICILS) za leto 2023. Pri računalniškem mišljenju pa so osnovnošolci v Sloveniji pod mednarodnim povprečjem, so še ugotovili v študiji.