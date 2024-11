Potem ko so v šempetrski družbi Mahle napovedali ukinitev več kot 600 delovnih mest in prehod na 36-urni tedenski delovnik, ki velja z novembrom, so predstavniki sindikata upravi poslali nekaj vsebinskih predlogov, čakajo pa tudi dodatno gradivo. Kot sta obe strani potrdili za STA, so pogajanja v teku.



