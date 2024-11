Ameriška vojska napadla devet ciljev v Siriji, kjer so skupine s podporo Irana N1 Ameriška vojska je po lastnih navedbah izvedla napad na devet ciljev v Siriji, kjer so skupine s podporo Irana. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji so v napadih umrli štirje pripadniki proiranskih skupin.

