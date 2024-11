Avstrija še za pol leta podaljšala nadzor na meji s Slovenijo SiOL.net Avstrija je danes podaljšala nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko za nadaljnjih šest mesecev, do 11. maja prihodnje leto, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. "Mejne kontrole so in ostajajo odločilni dejavnik v boju proti nezakonitim migracijam," je v zvezi s podaljšanjem mejnega nadzora dejal avstrijski notranji minister Gerhard Karner.

Sorodno Omenjeni Avstrija

Madžarska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Han

Nataša Pirc Musar

Tadej Pogačar

Anže Logar