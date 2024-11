(VIDEO) Dr. Vinko Gorenak glede Janševe dražbe na POP TV: “On je bil obsojen za nekaj, kar ni kaznivo dejanje. To je nekaj najtežjega in sodniki, ki so sodili v tej zadevi, bi mogli odgovarjati po 288. členu Kazenskega zakonika, ker so krivo sodili” Demokracija Piše: Ž. N. (nova24tv.si) “Golobistična komercialka zlorablja žalostne zgodbe otrok pri poskusu diskreditacije liderja opozicije,” je le eden od kritičnih komentarjev, ki se usul na družabnih omrežjih v zvezi z nedavnim poročanjem o predsedniku stranke SDS Janezu Janši in njegovi napovedi dražbe predmetov, potem ko mu je bila dosojena povrnitev astronomskih sodnih stroškov v višini več kot 30 tiso ...

Sorodno