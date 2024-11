Primorska avtocesta med Gabrkom in Sežano spet prevozna Primorski dnevnik Primorsko avtocesta, ki je bila ob 14.30 še zaprta zaradi odstranjevanja posledic prevrnjenega tovornega vozila med razcepom Gabrk in priključkom Sežana vzhod proti Fernetičem, je bila kasneje spet prevozna. Policiste so o nesreči obvestili ob 9.43. S tovornega vozila, ki prevaža avtomobile, je padel avtomobil. Voznik tovornjaka je izgubil nadzor nad vozilom in se prevrnil na bok, pri čemer sta s ...

