Slovenski škofi na plenarni seji o vlogi Cerkve v obrambi dostojnega življenja RTV Slovenija Škofje Slovenske škofovske konference (SŠK) so se na plenarni seji, ki je v ponedeljek in torek potekala v prostorih Nadškofije Ljubljana, pogovorili o poteku svetega leta. Razpravljali so o vlogi Cerkve v obrambi dostojanstva človeškega življenja.

