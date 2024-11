Trije otroci iz Gaze in njihovi spremljevalci, ki so na zdravljenju v Sloveniji, zaprosili za azil RTV Slovenija Trije otroci iz Gaze in njihovi spremljevalci so med zdravljenjem v Sloveniji zaprosili za mednarodno zaščito, so potrdili na ministrstvu. Vsi prosilci se nahajajo v Logatcu. Še ena pacientka in spremljevalka sta zdravljenje prekinili in izginili.

Sorodno