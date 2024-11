Telekom Slovenije sodeluje v novem evropskem projektu programa Obzorje (Horizon Europe) s krepitve odpornosti kritične infrastrukture ENDURANCE (Strategies and Services for Enhanced Disruption Resilience and Cooperation in Europe), ki poteka v okviru programa Evropske komisije Obzorje (Horizon Europe). Cilj projekta je izboljšati odpornost kritične infrastrukture po vsej Evropi, pri čemer se proje ...