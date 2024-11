Sinner v Torinu zmagal še drugič, do prve zmage tudi Medvedjev RTV Slovenija Rus Daniil Medvedjev je dosegel prvo zmago na sklepnem turnirju ATP. S 6:2 in 6:4 je premagal Avstralca Alexa De Minaurja in s tem ohranil možnosti za polfinale v Torinu. Temu je zelo blizu Jannik Sinner, ki je bil s 6:4 in 6:4 boljši od Taylorja Fritza.

Omenjeni Avstralija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Andreja Katič

Matjaž Han

Janez Janša