Golden State po preobratu v končnici do tesne zmage, Dončić zgrešil met za podaljšek 24ur.com Košarkarji Dallas Mavericks so se mudili v San Franciscu, kjer so na tekmi rednega dela lige NBA merili moči z ekipo Golden State Warriors. Gostitelji so po preobratu v končnici obračuna slavili z 120:117. Prvi mož v taboru domačih je bil Stephen Curry (37 točk), ki je zabil nekaj odločilnih košev v zaključku. Luka Dončić, ki je imel met za podaljšek, je za poražence dosegel 31 točk. Dodal je še ...

