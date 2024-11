Napovedano parafiranje kolektivnih pogodb, v državni upravi to še naprej zavračajo RTV Slovenija Kolektivne pogodbe dejavnosti in druge akte, ki so bili del stebrnih pogajanj, naj bi po pričakovanjih do 15. ure parafirali še za zdravstvo, socialno varstvo, izobraževanje, znanost in kulturo. Parafiranje dokumentov pa so zavrnili v državni upravi.

