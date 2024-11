Zaposleni v Goodyearu dobrodelno urejali vrtove, pleskali stene, urejali stanovanja ... zurnal24.si V preteklih mesecih so zaposleni podjetja Goodyear Slovenija združili moči pod okriljem družbeno odgovornega projekta Boljša prihodnost, Navdihujoča kultura. V devetih prostovoljskih projektih so na pomoč priskočili devetim različnim lokalnim društvom in organizacijam. Hkrati so tudi letos prostovoljnim reševalnim službam podarili pnevmatike.

Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Andreja Katič

Matjaž Han

Janez Janša

Karl Erjavec

Robert Golob